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Порошенко подает пример исполнения своего указа и удаляет аккаунты из соцсетей

Международная панорама
16 мая, 15:56 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, мая. /ТАСС

Президент Украины закроет свои страницы в "Одноклассниках" и "ВКонтакте", при этом продолжит пользоваться Facebook, Twitter, Instagram и YouTube

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КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко во исполнение собственного указа удаляет все аккаунты из запрещенных им в стране социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" и призывает украинцев последовать его примеру. Об этом говорится в официальных группах президента в соцсетях.

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"Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндексу" и другим российским серверам. Все официальные страницы президента в этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников выйти из российских сервисов по соображениям безопасности", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что продолжит пользоваться аккаунтами в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

Ранее 16 мая Порошенко подписал расширенный список санкций, состоящий из 1228 физических лиц и 468 юридических. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, судьи Конституционного суда, российские журналисты, телеканалы, социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также Mail.ru и "Яндекс".

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