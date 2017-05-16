Порошенко подает пример исполнения своего указа и удаляет аккаунты из соцсетей

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко во исполнение собственного указа удаляет все аккаунты из запрещенных им в стране социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" и призывает украинцев последовать его примеру. Об этом говорится в официальных группах президента в соцсетях.

"Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндексу" и другим российским серверам. Все официальные страницы президента в этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников выйти из российских сервисов по соображениям безопасности", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что продолжит пользоваться аккаунтами в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

Ранее 16 мая Порошенко подписал расширенный список санкций, состоящий из 1228 физических лиц и 468 юридических. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, судьи Конституционного суда, российские журналисты, телеканалы, социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также Mail.ru и "Яндекс".