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СМИ: более 30 человек погибли при ударах ВВС коалиции в провинции Дейр-эз-Зор

Международная панорама
16 мая, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Среди погибших есть женщины и дети

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 31 мирный житель погиб в результате ударов ВВС международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщило сирийское агентство Sana со ссылкой на источники.

По его информации, в понедельник атаке подвергся населенный пункт Абу-Кемаль (в 140 км от города Дейр-эз-Зор), расположенный близ границы с Ираком. Среди погибших 11 детей и шесть женщин.

В понедельник САНА сообщило, что 22 мирных жителя погибли при авиударах коалиции по населенному пункту Эль-Экирши в провинции Ракка.

ВВС США оказывают поддержку формированиям вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которые 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Этот провинциальный центр, расположенный на реке Евфрат в 160 км от Алеппо, был захвачен бандами ИГ в марте 2013 года и провозглашен их главарем Абу Бакром аль-Багдади летом 2014 года "столицей халифата".

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