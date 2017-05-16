Трамп заявил, что просил Коми выяснить, кто стоит за утечками данных из разведсообщества

ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп заявил, что просил бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми отыскать лиц, ответственных за утечки информации из разведсообщества. Сообщение на этот счет президент США опубликовал Twitter.

"С самого начала работы моей администрации я просил директора (ФБР Джеймса) Коми и других найти в разведсообществе тех лиц, через которых происходит утечка информации", - написал глава государства.

I have been asking Director Comey & others, from the beginning of my administration, to find the LEAKERS in the intelligence community..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 May 2017

Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп мог поделиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком абсолютно секретной информацией о террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) во время переговоров в Белом доме, состоявшихся на прошлой неделе.

Трамп на это заявил, что как глава государства имел полное право поделиться информацией с Россией. Он добавил, что данные, которые он предоставил российским представителям, будут способствовать борьбе с терроризмом, в частности с ИГ.

Оппозиционная Демократическая партия и близкие к ней американские СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг предполагаемого российского вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. И сам Трамп, и Россия решительно отвергают это. Президент США подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из национальных силовых структур.