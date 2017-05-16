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Медведчук: Украина встала на путь КНДР, запретив соцсети

Международная панорама
16 мая, 16:11 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, мая. /ТАСС

По мнению лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа", такие действия власти направлены на ограничение права украинских граждан и свободы слова

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КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Запрет на Украине социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" свидетельствует о том, что Киев окончательно свернул с пути демократии. Такое мнение высказал лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

"Запрет социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", едва ли не единственных площадок, где пользователи могли выступать с критикой и доносить свою позицию, вести дискуссию и делиться мнением, свидетельствует о том, что Украина полностью свернула с пути демократии и встала на путь Северной Кореи", - заявил политик.

По его мнению, такие действия власти направлены не на защиту национальной безопасности, а на ограничение права украинских граждан и свободы слова, для того, чтобы "оградить власть от критики и возмущения общественности".

Медведчук подчеркнул, что запрет русскоязычных книг на Украине и "неугодных" СМИ, введение "черных списков" деятелей культуры и квот в эфирах радиостанций свидетельствует об ущемлении прав граждан свободно получать информацию и выражать свое мнение.

Ранее 16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал расширенный список санкций, состоящий из 1228 физических лиц и 468 юридических. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, судьи Конституционного суда, российские журналисты, телеканалы, социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также Mail.ru и Яндекс.

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