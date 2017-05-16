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Украинский офис "ВКонтакте" пообещал отстаивать интересы пользователей

Международная панорама
16 мая, 16:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, мая. /ТАСС

"ВКонтакте" является самой популярной социальной сетью на Украине, каждый месяц ресурс посещают 16 млн жителей страны

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КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Украинский офис социальной сети "ВКонтакте" заявил о своей аполитичности и пообещал защитить интересы пользователей и партнеров. Соответствующее заявление обнародовал пресс-секретарь украинского офиса "ВКонтакте" Влад Леготкин.

"Мы защищали и будем защищать интересы всех наших пользователей и партнеров", - заверил Леготкин. Он подчеркнул, что "команда "ВКонтакте" всегда обходила политику стороной". "Считаем, что интернет по сути своей не имеет границ", - добавил пресс-секретарь.

Леготкин также отметил, что "ВКонтакте" является самой популярной социальной сетью на Украине, "каждый месяц ресурс посещают 16 млн жителей страны, украинцы уже десять лет общаются со своими друзьями и родственниками, объединяются в сообщества по личным и профессиональным интересам, делятся фотографиями и мнениями".

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал расширенный список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. На этот раз санкционный список физлиц состоит из 1,228 тыс. человек, юридических - из 468. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, российские журналисты, судьи Конституционного суда. Также под санкции Киева подпали российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании Mail.ru, "Яндекс" и многие другие.

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