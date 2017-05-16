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Во Франции задержан мужчина, подозреваемый в связях с напавшим на полицейских в Париже

Международная панорама
16 мая, 16:29 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Подробности спецоперации не раскрываются

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ПАРИЖ, 16 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Мужчина, которого подозревают в связях с совершившим нападение на сотрудников полиции на Елисейских полях Каримом Шерфи, задержан во французском департаменте Сена и Марна в результате спецоперации.

Об этом сообщает газета Le Parisien.

По ее информации, силы Главного управления по вопросам внутренней безопасности Франции и Бригады поиска и оперативного вмешательства провели три спецоперации. Одна из них прошла в департаменте Сена и Марна в рамках расследования нападения на полицейских на Елисейских полях в Париже, которое совершил Карим Шерфи. В результате этой операции задержан и взят под стражу мужчина, которого подозревают в связях с Шерфи.

Никаких других подробностей издание не приводит.

Нападение на сотрудников полиции произошло на Елисейских полях вечером 20 апреля. 39-летний француз арабского происхождения Карим Шерфи открыл по ним огонь из автоматического оружия. Один полицейский был убит, двое получили серьезные ранения. Легко пострадала туристка из Германии.

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