Досрочные выборы в парламент Австрии пройдут 15 октября

ВЕНА, 16 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) пройдут 15 октября 2017 года. Об этом стало известно по итогам консультаций лидеров парламентских партий вместе с канцлером Австрии.

В переговорах принимали участие лидеры партий коалиционного правительства - канцлер и председатель Социал- демократической партии Австрии (СДПА) Кристиан Керн и глава МИД и новый председатель Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, а от оппозиции - председатель Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе, глава партии "Зеленые" Ева Главишниг, руководитель Новой Австрии Маттиас Штрольц и глава парламентской фракции Команды Штронаха за Австрию Роберт Лугар.

"Мы договорились провести досрочные выборы, они пройдут 15 октября, все партии пришли к единому мнению", - заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц. Как отмечается, парламент нынешнего созыва проработает до середины лета, чтобы плавно перейти к короткой избирательной кампании и до 12 июля гарантировать стабильную работу Специального комитета по расследованию махинаций при покупке для нужд ВВС Австрии истребителей Eurofighter у корпорации Airbus в 2003 году. Расследованием и допросами высокопоставленных свидетелей уже занимается парламентский комитет, его работа идет полным ходом и могла быть нарушена из-за неопределенности с датой досрочных выборов.

Развал правительства

Политический кризис разразился в Австрии после внезапной отставки бывшего главы АНП, вице-канцлера и министра экономики Райнхольда Миттерленера. На его место пришел молодой и энергичный глава МИД Себастьян Курц и сразу же заявил о необходимости проведения досрочных выборов в парламент, а также отказался от предложения канцлера и председателя СДПА продолжить работу коалиционного кабинета под руководством Керна до истечения полномочий парламента нынешнего созыва осенью 2018 года. Курц отметил, что народ сам должен решить вопрос будущего правительства, потому что действующего канцлера никто не выбирал, он был назначен своей партией в прошлом году после отставки своего предшественника Вернера Файмана. Консерваторы заявили, что готовы идти за новым лидером и отвоевать у социал-демократов ведущую роль в правительстве.

Канцлер возложил ответственность за досрочный развал правительства на партнера по коалиции и признал, что новые выборы пройдут этой осенью вместо запланированных на 2018 год. Оппозиционные партии затем предложили провести выборы 8 или 15 октября. Единое заявление парламентских партий о выборах 15 октября теперь должно быть внесено на утверждение парламента.

Правительство социал-демократов и консерваторов доживает свои последние дни и в течение ближайших месяцев попытается реализовать некоторые пункты рабочей программы. Керн отметил, что процесс принятия политических решений по начатым проектам и реформам будет происходить в парламенте с участием оппозиции и ожидает от депутатов парламента плодотворного сотрудничества в оставшиеся месяцы до досрочного голосования.