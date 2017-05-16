Командир спецназа сменил соратницу Саакашвили на посту главы Одесской таможни

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КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Экс-командир спецназа Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в зоне силовой операции в Донбассе Александр Власов утвержден на должность руководителя одесской таможни. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.
"Приказом ГФС Украины с 15 мая 2017 года на должность начальника Одесской таможни, как победитель конкурса, назначен Александр Власов", - говорится в сообщении. На этом посту он сменил Юлию Марушевскую, которая, будучи соратницей бывшего губернатора области Михаила Саакашвили, получила столь ответственный пост в 26 лет.
До нового назначения Власов отвечал за оперативное обеспечение операций сотрудников ГФС в зоне силовой операции в Донбассе. У него есть опыт работы в таможне, в подразделениях Службы безопасности Украины, Налоговой службе и Министерстве экономического развития и торговли.
Марушевская написала заявление об увольнении 14 ноября, пояснив это окончанием реформы ведомства на региональном уровне. Ее уход последовал за отставкой Саакашвили. В тот же день сложил полномочия еще один его соратник - начальник областного управления Нацполиции Георгий Лорткипанидзе.
Генеральная прокуратура Украины в течение последний двух лет регулярно предъявляла претензии к работе Одесской таможни. В частности, речь шла о создании коррупционных схем, которые причинили государству ущерб на 6,92 млн гривен ($256 тыс.).
Следователи считают, что таможенные чиновники, "действуя по предварительному сговору в интересах третьих лиц в период с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года создавали условия для оформления таможенных деклараций по ввозу на территорию Украины различных групп товаров по заниженной стоимости".