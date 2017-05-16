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Верховная рада запретила использование георгиевской ленты

Международная панорама
16 мая, 17:09 дата обновления: 16 мая, 17:43 UTC+3

Депутат Антон Геращенко заявил, что таким образом парламент противодействует "российской агрессии на Украине"

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Заседание Верховной рады Украины

Заседание Верховной рады Украины

© Михаил Палинчак/ТАСС

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Верховная рада Украины запретила использование георгиевской ленточки, установив за это административное наказание. За соответствующее решение проголосовали 238 парламентариев из 226 необходимых.

"Этот закон предполагает административный штраф за ношение так называемой георгиевской ленточки во время массовых мероприятий", - заявил автор законопроекта, депутат от фракции "Народного фронта" Антон Геращенко, выступая с трибуны Рады.

Он пояснил, что таким образом украинский парламент противодействует "российской агрессии на Украине", так как считает георгиевскую ленту ее символом.

Административное наказание не будет касаться ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленточки, а также экспозиций музеев.

Согласно новому закону, наказание за публичную демонстрацию георгиевской ленты на Украине будет предполагать штраф от 850 гривен до 2550 гривен (от $32 до $96) с конфискацией ленты. За повторное в течение года нарушение этого закона может быть применен штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленточки.

Во время обсуждения законопроекта народный депутат Юрий Береза (фракция "Народный фронт") заявил, что хотел бы взять пулемет и "положить" тех, кто носит георгиевскую ленту. При этом он обращался в сторону депутатов фракции "Оппозиционного блока". 

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