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Fox: убитый сотрудник комитета Демпартии США был информатором WikiLeaks

Международная панорама
16 мая, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Сетх Рич передал организации материалы, скомпрометировавшие сторонников Хиллари Клинтон, сообщили источники Fox News

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сотрудник Национального комитета Демократической партии США Сетх Рич, убитый в прошлом году при загадочных обстоятельствах, передал организации WikiLeaks материалы, скомпрометировавшие сторонников Хиллари Клинтон. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах и частного детектива, которые проводят расследование преступления.

Сетх Рич был застрелен около своего дома в Вашингтоне ночью 12 июля 2016 года, за 12 дней до того, как WikiLeaks опубликовала внутреннюю переписку нацкомитета демократов, что негативно отразилось на популярности кандидата этой партии в президенты Хиллари Клинтон.

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По словам одного из следователей, проведенный ФБР анализ содержимого жестких дисков компьютера Рича показал, что он переписывался с одним из директоров WikiLeaks, американским журналистом Гэвином Макфэдьеном, который скончался в октябре 2016 года. По словам источника телеканала, в следственных органах, до 21 мая Рич передал Макфэдьену материалы внутренней переписки лидеров Национального комитета Демократической партии США, включающие 44 053 электронных письма и 17 761 приложение к этим письмам. Эта переписка относилась к периоду с января 2015 по май 2016 года.

Информацию, сообщенную анонимным источником в правоохранительных органах, подтвердил частный детектив, бывший сотрудник вашингтонской полиции Род Уилер, который проводит расследование убийства Рича по поручению его семьи. "Мое расследование на данный момент показывает существование некой переписки по электронной почте между Сетхом Ричем и WikiLeaks", - заявил Род Уилер.

Он считает, что "влиятельные силы" препятствуют следствию. "Мое расследование показывает, что кто-то в правительстве в Вашингтоне, в Национальном комитете Демократической партии или в команде Клинтон мешает тому, чтобы расследование убийства продвигалось вперед, - цитирует телеканал слова Уилера. - Это очень печально. В результате убийство Сетха Рича остается нераскрытым".

В январе отец убитого Джоел Рич заявил, что он не верит, что его сын был источником компрометирующих эту партию публикаций организации WikiLeaks. Основатель этой организации Джулиан Ассанж не подтвердил напрямую, что Рич был ее информатором. Однако он косвенно дал понять, что это было именно так, заявив: "Наши источники идут на существенный риск". Кроме того, WikiLeaks объявила награду в $20 тыс. за информацию, которая приведет к поимке и осуждению убийц Сетха Рича.

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