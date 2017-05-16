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FT: хакеры выложили в сеть второй похищенный у спецслужб США вирус

Международная панорама
16 мая, 17:43 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

Инструмент для хакерских операций называется EsteemAudit, он был доработан и может быть использован в криминальных целях

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© EPA/MALTE CHRISTIANS

ЛОНДОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Хакеры выложили в интернет второй вирус, похищенный у американских спецслужб, который может быть использован для криминальных атак на компьютеры, использующие операционную систему Windows. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

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"Инструмент для хакерских операций, разработанный Агентством национальной безопасности (АНБ) США, и названный EsteemAudit, был доработан и теперь может использоваться в криминальных целях", - пишет издание со ссылкой на аналитиков в области безопасности. Газета обращает внимание на то, что "секретное кибероружие было выложено в так называемом темном сегменте интернет после того, как вирус-вымогатель WannaCry, атаковавший 12 мая компьютеры по всему миру, продемонстрировал большую эффективность.

"Точно также, как и в случае с (эксплоитом) ETERNALBLUE, программой, которая лежала в основе WannaCry, EsteemAudit эксплуатирует уязвимость в старых версиях операционной системы Windows компании Microsoft по мере того, как находящиеся в сети компьютеры взаимодействуют друг с другом", - говорится в статье.

12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса-шифровальщика WannaCry. Для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить $600 в криптовалюте Bitcoin, угрожая в противном случае полностью стереть информацию с жесткого диска зараженного компьютера. По данным Европейского полицейского агентства (Европол), жертвами этой атаки стали уже не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон", МВД и МЧС.

По данным американской газеты Politico, организовавшие кибератаки по всему миру хакеры воспользовались шпионским программным обеспечением, которое якобы применяло АНБ. По ее данным, злоумышленники, требующие выкуп за восстановление работы компьютерных сетей, использовали шпионское ПО, которое ранее распространила группа хакеров, выступающая под псевдонимом Shadow Brokers. Они утверждали, что получили доступ к якобы разработанным АНБ программам.

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