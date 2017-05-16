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"Оппозиционный блок": власти Украины вместо борьбы с нищетой воюют с георгиевской лентой

Международная панорама
16 мая, 18:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, мая. /ТАСС

Депутат Нестор Шуфрич считает, что таким образом власти пытаются отвлечь внимание граждан от тотального обнищания

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КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Власти Украины используют борьбу с георгиевской лентой для отвлечения внимание граждан от тотального обнищания. Об этом заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич.

"Я хочу вспомнить несколько фамилий: Илья Безбородко, Петр Котляревский - это известные украинцы, которые были награждены орденом Святого Георгия и которые вписали свое имя в историю военного дела. Я мог бы назвать еще фамилии десятков украинских военных, которые в конце XVIII - начале XIX веков за свою храбрость были награждены соответствующими орденами", - напомнил оппозиционер.

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Политик отметил, что во время Великой Отечественной войны георгиевская или гвардейская лента была использована в колодке ордена Славы.

"Я сегодня абсолютно убежден, что власть использует цвета (георгиевской ленты) исключительно ради того, чтобы отвлечь внимание людей от тотального обнищания. Ведь население страны на протяжении последних трех лет стало беднее в шесть раз", - подытожил Шуфрич.

Ранее 16 мая депутаты Верховной рады запретили использование георгиевской ленточки. Наказание за публичную демонстрацию георгиевской ленты на Украине будет предполагать штраф от 850 гривен до 2550 гривен (от $32 до $96) с конфискацией ленты. За повторное в течение года нарушение этого закона может быть применен штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленточки.

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