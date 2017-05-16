Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Украине преподавателям русского языка вручили премию Гоголя

Международная панорама
16 мая, 18:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, мая. /ТАСС

В "Оппозиционном блоке" заявили, что в ситуации, когда власть проводит политику тотальной украинизации, поддержка русского языка и литературы приобрела особую актуальность

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Лучшим учителям русского языка и литературы Украины 16 мая в Киеве вручили премию Гоголя. Об этом сообщило издание "Голос".

Церемония проходила при поддержке партии "Оппозиционный блок". По мнению депутата партии Вадима Новинского, в ситуации, когда действующие власти проводят в стране политику тотальной украинизации, поддержка русского языка и русской литературы приобрела особую актуальность.

Почетные медали и денежные призы получили несколько преподавателей. "Я буду с гордостью нести это звание. Я рада, что преподаванию русского языка и литературы уделяется столь высокое внимание и почет. Спасибо вам, я не подведу в деле защиты нашего родного русского языка", - заявила обладатель премии "Учитель года", преподаватель русского языка из Киевской области Елена Афанасьева.

Вручение премий также проходило в номинациях: "Учитель-инноватор" (использование передовых технологий в учебном процессе), "Учитель-практик" (лучшая работа с аудиторией), "Учитель-медалист" (наибольшее число медалистов среди учеников), "Учительский дебют" (лучший преподаватель, работающий первый год).

Смотрите также

Кабмин Украины ввел обязательный экзамен по украинскому языку при поступлении на госслужбу

СМИ: с 2019 года госслужащие на Украине обязаны владеть английским языком

Киевсовет обязал сферу обслуживания работать только на украинском языке

Депутатов Рады обяжут выступать только на украинском языке

Вытеснение русского языка

Действующий украинская власть проводит политику тотальной украинизации и притеснения русского языка. Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О языке", который предлагает сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ. За нарушение закона предлагается не только штрафовать, но и привлекать к уголовной ответственности. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.

Кроме того, спикер Рады Андрей Парубий неоднократно запрещал депутатам от оппозиции выступать с трибуны на русском языке. Позже он зарегистрировал законопроект, по которому все заседания парламента, а также парламентских комитетов и комиссий должны проходить только на украинском языке. Соответствующий проект закона пока не был включен в повестку дня.

В настоящее время на Украине действует закон "Об основах государственной языковой политики", который Рада приняла 3 июня 2012 года. В соответствии с ним, русский язык получил статус регионального там, где он является родным как минимум для 10 процентов населения. Действующая власть выступает за отмену данного закона. В связи с этим депутаты от политических сил националистического толка еще в июле 2014 года направили представление в Конституционный суд Украины об отмене закона "Об основах государственной языковой политики". Суд начал рассматривать его только в декабре 2016 года, и решение пока не вынесено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США умер киноактер Олег Видов
2
Путин наделил ФСБ правом изымать земельные участки и объекты имущества для госнужд
3
"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев
4
Депутат Госдумы: вслед за георгиевской ленточкой на Украине попытаются запретить Солнце
5
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
6
Биография Олега Видова
7
Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы
Темы дня
Загрузка...
Реклама