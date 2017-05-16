На Украине преподавателям русского языка вручили премию Гоголя

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Лучшим учителям русского языка и литературы Украины 16 мая в Киеве вручили премию Гоголя. Об этом сообщило издание "Голос".

Церемония проходила при поддержке партии "Оппозиционный блок". По мнению депутата партии Вадима Новинского, в ситуации, когда действующие власти проводят в стране политику тотальной украинизации, поддержка русского языка и русской литературы приобрела особую актуальность.

Почетные медали и денежные призы получили несколько преподавателей. "Я буду с гордостью нести это звание. Я рада, что преподаванию русского языка и литературы уделяется столь высокое внимание и почет. Спасибо вам, я не подведу в деле защиты нашего родного русского языка", - заявила обладатель премии "Учитель года", преподаватель русского языка из Киевской области Елена Афанасьева.

Вручение премий также проходило в номинациях: "Учитель-инноватор" (использование передовых технологий в учебном процессе), "Учитель-практик" (лучшая работа с аудиторией), "Учитель-медалист" (наибольшее число медалистов среди учеников), "Учительский дебют" (лучший преподаватель, работающий первый год).

Вытеснение русского языка

Действующий украинская власть проводит политику тотальной украинизации и притеснения русского языка. Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О языке", который предлагает сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ. За нарушение закона предлагается не только штрафовать, но и привлекать к уголовной ответственности. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.

Кроме того, спикер Рады Андрей Парубий неоднократно запрещал депутатам от оппозиции выступать с трибуны на русском языке. Позже он зарегистрировал законопроект, по которому все заседания парламента, а также парламентских комитетов и комиссий должны проходить только на украинском языке. Соответствующий проект закона пока не был включен в повестку дня.

В настоящее время на Украине действует закон "Об основах государственной языковой политики", который Рада приняла 3 июня 2012 года. В соответствии с ним, русский язык получил статус регионального там, где он является родным как минимум для 10 процентов населения. Действующая власть выступает за отмену данного закона. В связи с этим депутаты от политических сил националистического толка еще в июле 2014 года направили представление в Конституционный суд Украины об отмене закона "Об основах государственной языковой политики". Суд начал рассматривать его только в декабре 2016 года, и решение пока не вынесено.