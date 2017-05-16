Указ Порошенко о блокировании доступа к социальным сетям не затронет ЛНР

ЛУГАНСК, 16 мая. /ТАСС/. Указ президента Украины Петра Порошенко о блокировании ряда социальных сетей и российских интернет-ресурсов не затронет жителей провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций ЛНР Михаил Сурженко.

"Введении в действие решения СНБО (Совета национальной безопасности и обороны - прим. ТАСС) о блокировании Mail.ru Group и других российских ресурсов на территории Украины не распространяется на территорию нашей республики", - приводит его слова Луганскинформцентр.

Сурженко подчеркнул, что доступ к социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", другим российским веб-сервисам и программным ресурсам для жителей ЛНР заблокирован не будет.

Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники".