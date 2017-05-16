Указ Порошенко о блокировании доступа к социальным сетям не затронет ЛНР

Сборная России проиграла команде США и заняла второе место в группе на ЧМСпорт 16 мая, 19:31
Сборная Швейцарии победила команду Чехии на чемпионате мира по хоккеюСпорт 16 мая, 19:25
Албин не исключил возможность замены газона на стадионе "Санкт-Петербург"Спорт 16 мая, 19:19
Голландский велогонщик Дюмулен выиграл десятый этап многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 16 мая, 19:18
Биография Олега ВидоваБиографии и справки 16 мая, 19:07
ВС РФ впервые издал разъяснения по спорам о суррогатных матерях и отцах-донорахОбщество 16 мая, 19:07
Федоров: наблюдательный совет ХК ЦСКА в ближайшие недели может утвердить нового тренераСпорт 16 мая, 19:05
Величкин: будущее Зарипова в "Металлурге" решится после 21 маяСпорт 16 мая, 18:48
Регионы ПФО запретили ввоз птицы из ТатарстанаЭкономика и бизнес 16 мая, 18:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛУГАНСК, 16 мая. /ТАСС/. Указ президента Украины Петра Порошенко о блокировании ряда социальных сетей и российских интернет-ресурсов не затронет жителей провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций ЛНР Михаил Сурженко.
"Введении в действие решения СНБО (Совета национальной безопасности и обороны - прим. ТАСС) о блокировании Mail.ru Group и других российских ресурсов на территории Украины не распространяется на территорию нашей республики", - приводит его слова Луганскинформцентр.
Сурженко подчеркнул, что доступ к социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", другим российским веб-сервисам и программным ресурсам для жителей ЛНР заблокирован не будет.
Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники".