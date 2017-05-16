Дипломаты: СБ ООН рассмотрит возможность ужесточения санкций против КНДР

ООН, 16 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН на закрытом совещании обсудит возможность ужесточения санкций в отношении КНДР за проведенные ею ракетные испытания.

Об этом заявили журналистам постоянные представители Италии и Швеции при ООН Себастьяно Карди и Олоф Скуг.

"Я абсолютно уверен, что это будет обсуждаться", - сказал шведский дипломат. По его словам, работа над соответствующей резолюцией Совбеза уже ведется. "Как вы знаете, обычно этим занимаются США и Китай. Я думаю, что эта работа ускорится после последней провокации со стороны Северной Кореи", - добавил он.

Скуг также не исключил, что дискуссия в СБ ООН коснется сообщений о том, что хакеры из КНДР стояли за массированной вирусной атакой, жертвами которой в минувшие выходные стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. По его словам, эта акция потенциально может рассматриваться в качестве угрозы для международного мира и безопасности. "Мы не запрашивали (обсуждение этой темы), но рассматриваем такую возможность", - отметил постпред скандинавской страны.

В свою очередь Карди заявил, что итальянская делегация ждет "усиления давления" на Пхеньян, а также планирует обсудить с партнерами по Совбезу дальнейшие шаги. Комментируя возможность проведения дискуссии по глобальной вирусной атаке, он отметил, что прямых доказательств того, что за ней стояла КНДР, нет. По его словам, если таковые доказательства появятся, то эта тема должна быть поднята на встрече Совета.

Карди, возглавляющий комитет СБ по санкциям в отношении КНДР, сообщил, что на сегодняшний день о соблюдении рестрикций отчитались десятки государств. "Мы продолжим оказывать давление на режим (в Пхеньяне), чтобы вернуть его за стол (переговоров)", - подчеркнул дипломат.

КНДР осуществила в ночь на 14 мая очередной пуск баллистической ракеты близ города Кусон (северо-западная провинция Пхёнан-Пукто). По данным американских военных, ракета стартовала примерно в 23:30 мск субботы и упала в Японское море. Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки, однако в Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

В понедельник СБ ООН осудил очередное ракетное испытание КНДР, пригрозив стране ужесточением санкций.