ОБСЕ не комментирует санкции Киева против соцсетей из-за отсутствия представителя по СМИ

ВЕНА, 16 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ знает о событиях, связанных с украинскими санкциями против российских СМИ и социальных сетей, но не может комментировать происходящее из-за отсутствия действующего представителя, который после ухода в марте этого года Дуньи Миятович еще не назначен. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в ОБСЕ.

"Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ знает о происходящем. В настоящее время идет процесс согласования позиций государств-участников ОБСЕ по кандидатуре нового представителя, поэтому бюро продолжает ограниченное функционирование и мониторинг событий в области свободы СМИ. Однако ввиду отсутствия четвертого представителя по свободе СМИ, которого еще не назначили, наш мандат в настоящее время не позволяет делать каких-либо публичных заявлений", - сообщила сотрудница бюро.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru Group, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Представителя по свободе СМИ нет

Ранее сообщалось, что полномочия представителя ОБСЕ по свободе СМИ Дуньи Миятович истекают 11 марта, и страны-участницы ОБСЕ не смогли согласовать единую позицию по кандидатуре нового представителя. По данным источников в австрийском председательстве в ОБСЕ, ситуация в настоящее время сложилась такая, что консенсуса по кандидатуре преемника до сих пор нет. При этом австрийские дипломаты предлагали выработать временное решение и продлить мандат Миятович, чтобы гарантировать плавный переход полномочий к новому человеку, но эти попытки не увенчались успехом.

Миятович из Боснии и Герцеговины вступила в должность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 11 марта 2010 года. В 2013 году она была переназначена на еще один трехлетний срок. В 2016 году ОБСЕ продлила еще на год ее мандат, так что полномочия Миятович истекли 11 марта. До этого срока должен был быть выбран новый представитель, но государства-участники не смогли достичь консенсуса.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ выполняет функцию раннего предупреждения и незамедлительно реагирует на случаи серьезного нарушения обязательств в рамках ОБСЕ касательно свободы СМИ и выражения мнения. В соответствии со своим мандатом представитель наблюдает за развитием ситуации в сфере медиа в государствах-участниках ОБСЕ и призывает к полному соблюдению принципов и обязательств организации, касающихся свободы выражения мнения и свободных СМИ.