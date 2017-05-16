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Еврокомиссия пригрозила Венгрии и Польше наказанием за отказ принять беженцев

Международная панорама
16 мая, 19:02 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

По мнению экспертов, суд ЕС может применить к нарушителям соглашений по приему беженцев финансовые санкции

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ПАРИЖ, 16 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Еврокомиссия (ЕК) предупредила Венгрию и Польшу о юридических мерах, которые могут последовать, если страны не примут установленное число беженцев, оказавшихся в Италии и Греции. Об этом заявил в Страсбурге еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос, слова которого передает агентство France-Presse.

"Если ничего не будет сделано (Венгрией и Польшей по приему беженцев) до нашего следующего доклада в июне, то комиссия передаст дело в суд Евросоюза", - сказал Аврамопулос. По мнению экспертов, суд Евросоюза может применить к нарушителям соглашений финансовые санкции. "Я призываю Польшу и Венгрию, которые пока никого не приняли, немедленно начать это делать", - заявил еврокомиссар.

В 2015 году Еврокомиссия предложила ввести для всех 28 стран Евросоюза квоты на прием беженцев из числа тех, которые нелегально прибыли в Италию и Грецию.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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