Суд отказал Сильвио Берлускони в сокращении размера алиментов бывшей жене

РИМ, 16 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Кассационный суд Италии, высшая судебная инстанция страны, отказался удовлетворить ходатайство бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони о сокращении размера ежемесячной выплаты экс-супруге Веронике Ларио. Об этом сообщает агентство ANSA.

"Сильвио Берлускони - один из самых богатых людей в мире, и разница его уровня жизни с бывшей супругой Ларио слишком заметная", - постановили судьи, оставив в силе ранее установленную сумму в размере €2 млн в месяц для женщины, более 30 лет прожившей с Берлускони (из них 20 лет в законном браке - прим. ТАСС) и родившей ему троих детей, младшему из которых 28 лет.

На развод в 2009 году подала Ларио, раздраженная многочисленными публикациями итальянских СМИ об увлечении тогда 72-летнего супруга молодыми девушками. Бывшая актриса Ларио была на 20 лет моложе мужа. Последней каплей стало посещение Берлускони, занимавшего пост премьер-министра, вечеринки по поводу 18-летия некой неаполитанки Ноэми Летиции, якобы называвшей политика "папочкой". Бракоразводный процесс длился несколько лет, и лишь недавно экс-премьер получил свободу. С 2011 года его связывают близкие отношения с Франческой Паскале, которая моложе отметившего в сентябре прошлого года 80-летие Берлускони почти на полвека.

Одним из камней преткновения между Берлускони и Ларио стал именно размер ежемесячного содержания. Первоначально суд назначил сумму в €3 млн, затем адвокатам Берлускони удалось добиться ее сокращения почти вдвое. Новая попытка была предпринята после того, как Кассационный суд по другому бракоразводному делу принял сторону бывшего мужа и постановил, что содержание экс-супруги не должно больше автоматически рассчитываться на основании уровня жизни в браке, и необходимо учитывать способность женщины к самообеспечению. Тогда в СМИ это решение было названо "революционным" для итальянского семейного права, однако оно отнюдь не обрело силу закона.

Берлускони четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии. Он считается одним из самых богатых людей страны. Берлускони владеет страховыми компаниями, банками и СМИ. По оценке журнала Forbes, его состояние превышает $7 млрд.