СМИ: США могут расширить запрет на провоз электроники в самолетах еще на ряд стран

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ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты "вероятнее всего" расширят еще на ряд стран, в том числе за пределами Ближнего Востока и Европы, запрет на пронос ноутбуков в салоны самолетов, прибывающих в США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства национальной безопасности.
На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон может запретить проносить ноутбуки в салон самолетов, прибывающих в США из европейских стран. Однако в американском министерстве нацбезопасности подчеркнули, что никакого окончательного решения по расширению запрета на данный момент принято не было.
Аналогичную норму США уже ввели в конце марта в отношении рейсов из 10 крупных международных аэропортов, расположенных в Иордании, Египте, Турции, Саудовской Аравии, Марокко, Катаре и в Объединенных Арабских Эмиратах. В Вашингтоне опасаются, что пассажиры из этих стран могут пронести на борт взрывные устройства под видом компьютеров. В связи с этим, в салон с собой можно брать только мобильный телефон, устройства крупнее нужно сдавать в багаж. Нарушение авиакомпанией данного правила грозит ей отзывом лицензии на полеты в США.