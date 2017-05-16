Сотни тысяч украинцев высказались против антицерковных инициатив Рады

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Более 300 тысяч украинцев подписались под требованием не допустить принятия в Раде законопроектов, которые поставят деятельность церкви под контроль государства, а Украинскую православную церковь (УПЦ) оторвут от Московского патриархата. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

"Принятие законопроектов номер 4128 и номер 4511, которые противоречат нормам Конституции и международного права в сфере гарантии свободы вероисповедания, планируется 18 мая", - отмечается в сообщении.

Целью первого законопроекта обозначено внесение поправок в уже действующий закон "О свободе совести и религиозных организациях". В частности, предложено создать процедуры изменения принадлежности религиозным центрам действующих на Украине общин, а также наделение их представителей правом на смену подчиненности. Например, прописать термин "самоидентификация" и уточнить минимальное количество представителей религиозной общины, по решению которых может быть изменена подчиненность храмов конфессиям.

Вторая инициатива предлагает введение особого статуса для религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в "государстве-агрессоре", каким в январе 2015 года депутаты Рады признали Россию. "Это позволит государственным органам Украины своевременно выявлять и должным образом реагировать на потенциальные деструктивные воздействия внешних факторов", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Кроме того, в одном из законопроектов, авторами которого выступили представители коалиции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", предлагается назначать митрополитов и епископов религиозных организаций только по согласованию с органами власти. Другая статья этого документа наделяет власти правом запрещать на Украине религиозные организации, если представители этой конфессии сотрудничают с религиозными центрами в "государстве-агрессоре". Как отмечают украинские СМИ, в экспертном управлении аппарата парламента выступили с жесткой критикой этого документа: юристы вынесли однозначный вердикт - отклонить законопроект, как нарушающий Конституцию.

Украинцы призывают остановить законодательный произвол и остановить дискриминацию, как Украинской православной церкви, так и других религиозных организаций на Украине. С призывом к пастве собирать подписи против принятия законопроектов обратились архипастыри Одесской, Запорожской, Кировоградской, Вознесенской, Тульчинской и других епархий УПЦ. Утром 18 мая представители приходов и монастырей разных епархий УПЦ намерены собраться под стенами украинского парламента, чтобы провести молебен "о вразумлении народных депутатов".

УПЦ может стать целью рейдеров

Комментируя законопроекты, депутат Рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявил, что таким образом власть пытается узаконить рейдерские захваты приходов Украинской православной церкви раскольниками Киевского патриархата. "Это очень вредные законы, которые способны разжечь в стране межрелигиозную войну. Они несут колоссальный вред Украине", - отметил он.

Новинский напомнил, что за последние три года на Украине были захвачены 46 храмов Украинской православной церкви Московского патриархата, которые вследствие были переданы раскольникам. "Это было сделано незаконно, и суды постепенно возвращают здания церквей законным хозяевам. Сейчас отдельные депутаты хотят ввести так называемую самоидентификацию. То есть, любой человек, который хотя бы раз зашел в храм и поставил свечку, он даже "Отче наш" может не знать, но он по этому закону уже считается прихожанином и вправе требовать созыва сбора прихода и таким образом менять принадлежность прихода от канонической церкви к Киевскому патриархату", - пояснил депутат.

Он не исключает, что "будут созданы бригады, которые в камуфляже и в масках будут колесить по стране, созывать сборы и уже на законных основаниях переводить церкви в Киевский патриархат. "И все это будет происходить под прикрытием властей", - подчеркнул он.

По словам политика, подобные законодательные инициативы фактически дискриминируют каноническую Украинскую православную церковь. "В случае принятия этих законов, священнослужители будут назначаться на должности с согласования государства. То есть, государство поставит церковь под полный контроль. Как это соотносится с Конституцией, где написано, что церковь отделена от государства?" - удивляется оппозиционер.

Жесткий виток

Если парламент все же примет эти скандальные законопроекты, эксперты прогнозируют новый и чрезвычайно жесткий виток противостояния внутри страны и резкое изменение в негативную сторону отношения европейских стран. "Подобные законы в Европе вообще не могут быть приняты, поскольку в странах ЕС эпоха религиозных споров прошла несколько веков назад. Зато на Украине достаточно четко прослеживается предвзятое отношение к "невыгодным" религиозным организациям. Не в последнюю очередь это происходит и из-за той миротворческой позиции, которую выбрали в УПЦ", - рассказал украинскому изданию "Страна" священник Олег Точинский.

В свою очередь политический эксперт Руслан Бортник полагает, что "сейчас власть начинает проигрывать, поэтому включает новые манипуляции". "Не обязательно все это будет принято. Но в возвращении к этой теме я вижу, как попытки заигрывать с радикалами, так и давление на иерархов церкви", - отметил он.