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Трамп: запрошенное Эрдоганом военное оборудование будет отправлено "в кратчайшие сроки"

Международная панорама
16 мая, 20:28 дата обновления: 16 мая, 20:44 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Президент США добавил, что Вашингтон поддерживают все усилия, направленные на сокращение масштабов насилия в Сирии

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ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Военное оборудование, запрошенное у США президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, будет доставлено турецкой стороне в кратчайшие сроки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Эрдоганом по завершении переговоров в Белом доме.

"Военное оборудование было запрошено президентом (Турции), и мы ясно дали понять, что оно будет доставлено в кратчайшие сроки", - сказал американский лидер.

Трамп также добавил, что США поддерживают все усилия, направленные на сокращение масштабов насилия в Сирии и создание условий для мирного урегулирования конфликта в Арабской Республике. 

Кроме того, президент США отметил борьбу Турции с терроризмом, в том числе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также с Рабочей партией Курдистана (РПК). "Мы стремимся ответить на эту угрозу вместе", - заверил американский лидер. - Мы... предлагаем свою поддержку турецкой нации. Мы поддерживаем Турцию в.... борьбе с терроризмом и террористическими группировками, подобными ИГ и РПК, добиваясь, чтобы у них не было безопасного пристанища".

РПК в Турции запрещена.

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Персоны
Трамп, Дональд Эрдоган, Реджеп Тайип
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