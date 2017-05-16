Трамп: запрошенное Эрдоганом военное оборудование будет отправлено "в кратчайшие сроки"

Тарпищев: организаторы Roland Garros сделали неправильно, не выдав Шараповой wild cardСпорт 16 мая, 20:58
Колобков уверен, что отказ в приглашении на Roland Garros только закалит ШараповуСпорт 16 мая, 20:56
Тренер сборной США оценил высокий уровень игры команды РФ на ЧМ по хоккеюСпорт 16 мая, 20:38
Мутко: Шарапова уже отбыла дисквалификацию, решение организаторов Roland Garros непонятноСпорт 16 мая, 20:36
Трамп назвал встречу с Лавровым очень успешнойМеждународная панорама 16 мая, 20:23
Знарок: хоккеистов сборной России подвели удаления в матче с командой СШАСпорт 16 мая, 20:18
Шарапова не выступит на Roland Garros в нынешнем сезонеСпорт 16 мая, 20:12
Хоккеист сборной США Гудро доволен, что команда проведет четвертьфинал ЧМ в КельнеСпорт 16 мая, 20:09
Гусев: хоккеисты сборной США прессинговали россиян в матче ЧМ практически всю игруСпорт 16 мая, 19:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Военное оборудование, запрошенное у США президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, будет доставлено турецкой стороне в кратчайшие сроки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Эрдоганом по завершении переговоров в Белом доме.
"Военное оборудование было запрошено президентом (Турции), и мы ясно дали понять, что оно будет доставлено в кратчайшие сроки", - сказал американский лидер.
Трамп также добавил, что США поддерживают все усилия, направленные на сокращение масштабов насилия в Сирии и создание условий для мирного урегулирования конфликта в Арабской Республике.
Кроме того, президент США отметил борьбу Турции с терроризмом, в том числе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также с Рабочей партией Курдистана (РПК). "Мы стремимся ответить на эту угрозу вместе", - заверил американский лидер. - Мы... предлагаем свою поддержку турецкой нации. Мы поддерживаем Турцию в.... борьбе с терроризмом и террористическими группировками, подобными ИГ и РПК, добиваясь, чтобы у них не было безопасного пристанища".
РПК в Турции запрещена.