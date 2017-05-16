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На Украине начала работу очередная миссия МВФ

Международная панорама
16 мая, 21:02 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, мая. /ТАСС

Каких конкретно аспектов будет касаться работа миссии, пока не уточняется

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КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) начали работу в рамках очередной миссии на Украине.

"С сегодняшнего дня и до 25 мая миссия МВФ работает на Украине", - приводит слова представителя фонда агентство УНН.

В представительстве не уточнили, каких конкретно аспектов будет касаться работа миссии и с кем из украинских должностных лиц будут проведены встречи. Вместе с тем ожидается, что эксперты МВФ сосредоточат работу на вопросах связанных с пенсионной и земельной реформами, а также на составлении обзора выполнения предыдущих рекомендаций фонда.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. Последний кредит от МВФ в размере $1 млрд правительство страны получило 5 апреля этого года.

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