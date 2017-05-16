NYT: данные, которыми Трамп поделился с российскими дипломатами, поступили от Израиля

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НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Секретная информация, которой президент США Дональд Трамп поделился на встрече в Вашингтоне с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком, была получена из Израиля. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц США.
По утверждению издания, президент США на встрече с российскими дипломатами поделился информацией о некоем террористическом заговоре группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Израильская сторона, когда передавала эти сведения Вашингтону, настоятельно рекомендовала осмотрительно обращаться с этими разведывательными данными, пишет газета.
Газета обратилась за комментарием к послу еврейского государства в США Рону Дермеру, который не подтвердил достоверность этих сведений. "Израиль полностью доверяет взаимодействию с Соединенными Штатами в области обмена разведывательной информацией и рассчитывает углубить это взаимодействие в предстоящие годы президентства Трампа", - приводит издание фрагмент ответа Дермера.
Сам Трамп заявил 16 мая, что как глава государства он имел полное право поделиться информацией с Россией. Он отметил, что эти факты касались терроризма и безопасности авиаполетов и что они будут способствовать борьбе с террором.