Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-глава МИД Афганистана: террористов нельзя делить на "хороших" и "плохих"

Международная панорама
16 мая, 22:29 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 16, мая. /ТАСС

По словам политика, РФ тесно взаимодействует со странами исламского мира в решении острых вопросов, и это сотрудничество является эффективным и взаимовыгодным

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 16 мая. /ТАСС/. Деление террористов на "хороших" и "плохих" может иметь печальные последствия для исламского мира. Такое мнение выразил афганский политик, бывший министр иностранных дел страны Спанта Рангин Дадфар, выступая на заседании Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" в Грозном.

"Когда мы говорим о "хороших" и "плохих" террористах, когда терроризм используется как оружие внешней политики, - это оказывает негативное влияние на стабильность и процветание в исламском мире, на сосуществование цивилизаций. Мы как мусульмане должны эту проблему также решать, потому что террористы выступают от нашего имени и разрушают светлый образ Ислама. И наша обязанность заключается в том, чтобы бороться с этим злом», - сказал он.

По его словам, Россия тесно взаимодействует со странами исламского мира в решении острых и злободневных вопросов, и это сотрудничество является эффективным и взаимовыгодным.

"Диалог между Россией и исламским миром затрагивает очень важные проблемы. И одна из самых острых и злободневных тем этих обсуждений - терроризм. Это серьезная угроза для Ближнего Востока, Центральной Азии, Китая, Индии, России - для всего мира. Мы знаем, что нельзя идентифицировать террористов и экстремистов с Исламом. Но они совершают свои чудовищные деяния, прикрываясь именно религиозными лозунгами", - добавил он.

Третье заседание Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" впервые проходит в Грозном с 16 по 17 мая. После окончания форума участники переедут в Казань на IX Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: Казань Саммит 2017", который состоится 18 - 20 мая 2017.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президентское право: что Трамп мог рассказать Лаврову и было ли это законно
2
В США умер киноактер Олег Видов
3
Путин наделил ФСБ правом изымать земельные участки и объекты имущества для госнужд
4
Монорельсовую дорогу в Москве переделают в трамвайные линии
5
NYT: данные, которыми Трамп поделился с российскими дипломатами, поступили от Израиля
6
Российский бизнес выдержит украинские санкции, от которых пострадают сами же украинцы
7
Трамп назвал встречу с Лавровым очень успешной
Темы дня
Загрузка...
Реклама