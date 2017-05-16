Экс-глава МИД Афганистана: террористов нельзя делить на "хороших" и "плохих"

ГРОЗНЫЙ, 16 мая. /ТАСС/. Деление террористов на "хороших" и "плохих" может иметь печальные последствия для исламского мира. Такое мнение выразил афганский политик, бывший министр иностранных дел страны Спанта Рангин Дадфар, выступая на заседании Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" в Грозном.

"Когда мы говорим о "хороших" и "плохих" террористах, когда терроризм используется как оружие внешней политики, - это оказывает негативное влияние на стабильность и процветание в исламском мире, на сосуществование цивилизаций. Мы как мусульмане должны эту проблему также решать, потому что террористы выступают от нашего имени и разрушают светлый образ Ислама. И наша обязанность заключается в том, чтобы бороться с этим злом», - сказал он.

По его словам, Россия тесно взаимодействует со странами исламского мира в решении острых и злободневных вопросов, и это сотрудничество является эффективным и взаимовыгодным.

"Диалог между Россией и исламским миром затрагивает очень важные проблемы. И одна из самых острых и злободневных тем этих обсуждений - терроризм. Это серьезная угроза для Ближнего Востока, Центральной Азии, Китая, Индии, России - для всего мира. Мы знаем, что нельзя идентифицировать террористов и экстремистов с Исламом. Но они совершают свои чудовищные деяния, прикрываясь именно религиозными лозунгами", - добавил он.

Третье заседание Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" впервые проходит в Грозном с 16 по 17 мая. После окончания форума участники переедут в Казань на IX Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: Казань Саммит 2017", который состоится 18 - 20 мая 2017.