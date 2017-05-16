Макрон встретится с главой Евросовета 17 мая

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Новый президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с председателем Европейского совета Дональдом Туском в среду, 17 мая. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета.
"Председатель Туск проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча запланирована на 17 мая", - говорится в сообщении.
Встреча должна пройти после выступления Туска на сессии Европарламента в Страсбурге.