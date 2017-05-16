Макрон встретится с главой Евросовета 17 мая

БРЮССЕЛЬ, 16 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Новый президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с председателем Европейского совета Дональдом Туском в среду, 17 мая. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета.

"Председатель Туск проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча запланирована на 17 мая", - говорится в сообщении.

Встреча должна пройти после выступления Туска на сессии Европарламента в Страсбурге.