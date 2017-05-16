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Постпред при ООН: США готовы к диалогу с КНДР, только если она прекратит все испытания

Международная панорама
16 мая, 23:06 дата обновления: 16 мая, 23:44 UTC+3

США работают с Китаем, Японией и Южной Кореей над "общим планом" решения ситуации вокруг КНДР, сообщила Никки Хейли

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ООН, 16 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Соединенные Штаты готовы к диалогу с КНДР, но только при условии, что Пхеньян прекратит всю деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Мы готовы говорить, но только тогда, когда мы увидим полное прекращение ядерного процесса и любых испытаний", - сказала она. По словам дипломата, до тех пор США намерены продолжать совместные военные учения с Южной Кореей, а также поддерживать Японию.

По словам Хейли, США работают с Китаем, а также с Японией и Южной Кореей над "общим планом" решения ситуации вокруг КНДР, который включает санкции. "Мы будем продолжать и посмотрим, куда нас это приведет", - отметила дипломат.

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КНДР провела запуск баллистической ракеты, предположительно, нового типа

КНДР в ночь на 14 мая осуществила очередной пуск баллистической ракеты близ города Кусон (северо-западная провинция Пхёнан-Пукто). По данным американских военных, ракета стартовала примерно в 23:30 мск субботы и упала в Японское море. Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки, однако в Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона. В понедельник СБ ООН осудил очередное ракетное испытание КНДР, пригрозив стране ужесточением санкций.

Как сообщалось ранее, Китай и США в последние недели вели работу над проектом резолюции Совета Безопасности ООН, который в том числе предусматривает ограничения на поставки нефти в КНДР. Документ пока не был распространен официально.

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