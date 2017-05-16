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В НАТО сочли блокирование российских сайтов на Украине вопросом нацбезопасности

Международная панорама
16 мая, 23:00 UTC+3

В пресс-службе альянса заявили, что верят "в действующую на Украине систему сдержек и противовесов"

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Материал из 1 страницы
© EPA/MAURIZIO GAMBARINI

БРЮССЕЛЬ, 16 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. НАТО верит, что блокирование российских интернет-ресурсов на Украине, которыми пользуется большая часть населения страны, - это вопрос безопасности, а не свободы слова. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе альянса, комментируя решение Киева блокировать соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы компаний Mail.ru и "Яндекс".

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"Украинское правительство четко дало понять, что это решение - это вопрос безопасности, а не свободы слова. НАТО работает с Украиной по усилению ее реформ, включая вопросы демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека. Свобода прессы входит в темы этого диалога. Мы верим в приверженность Украины ее международным обязательствам и действующую на Украине систему сдержек и противовесов", - заявили в пресс-службе НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая ввел в действие решение СНБО о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам.

На Украине аудитория сервисов компаний, на который распространяются санкции, достаточно большая: "Яндекс" оценивает количество пользователей в 11 млн, на платформах "Мейл.ру" общается около 25 млн жителей Украины, 16 млн человек пользуются сетью "ВКонтакте" и около 9,5 млн - "Одноклассниками".

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