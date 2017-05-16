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Белый дом отказался признать Россию ненадежным партнером для США

Международная панорама
16 мая, 23:20 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Шон Спайсер отметил, что у Москвы и Вашингтона есть общие интересы, касающиеся борьбы с группировкой "Исламское государство" в Сирии

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ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отказался признать Россию "ненадежным партнером" для США, отметив, что такого рода суждения в отношении любой страны может выносить только президент.

На брифинге для журналистов Спайсера спросили, согласен ли глава американской администрации Дональд Трамп с мнением сенатора-республиканца Линдси Грэма, который назвал Россию "ненадежным партнером".

"Скажу только, что в таких областях, как борьба с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ. - прим. ТАСС), у нас есть общие интересы в Сирии, - ответил Спайсер. - Так что области совпадения интересов имеются, а с любой страной, когда есть общность, позволяющая продвигать наши интересы, будь то в сфере безопасности или экономики, это надо учитывать. А полностью исключать ту или иную страну, как таковую, - это не по моей... Такое решение может принять только президент".

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