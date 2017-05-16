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Число погибших на антиправительственных манифестациях в Венесуэле выросло до 46

Международная панорама
16 мая, 23:51 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Депутат Национальной ассамблеи возложила ответственность за эти жертвы на власти страны

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МЕХИКО, 16 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Столкновения полиции и Национальной гвардии Венесуэлы с демонстрантами с начала апреля унесли жизни 46 венесуэльцев. Об этом сообщила депутат Национальной ассамблеи от штата Тачира Лайди Гомес, пишет газета El Nacional. Ответственность за эти жертвы она возложила на власти страны.

"Это были безнаказанные, заранее спланированные убийства", - утверждает депутат. По ее словам, на акциях протеста в Тачире 15 мая пострадали 120 человек, несколько погибли, в том числе 17-летний подросток. Гомес полагает, что вооруженные проправительственные группы в Тачире, нападающие на участников организованных оппозицией митингов, действуют фактически с разрешения полиции и, возможно, получают деньги от руководства региона.

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Согласно подсчетам неправительственной организации "Центр мониторинга за социальной конфликтностью", в Венесуэле прошло свыше 950 антиправительственных выступлений с начала апреля. Известно, что число пострадавших в ходе них уже вплотную приблизилось к тысяче человек, сотни оказались задержаны.

Причиной кризиса стали решения Верховного суда, который в марте наделил президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции парламента. Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Сроки этого созыва и детали процедуры голосования пока не названы, но политические противники главы государства уже отказались участвовать в работе ассамблеи.

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