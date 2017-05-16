Постпред США при ООН: РФ должна определиться со своим отношением к КНДР

ООН, 16 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия и все остальные страны должны определиться со своим отношением к руководству КНДР, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. По ее словам, государства не должны занимать нейтральную позицию в отношении Пхеньяна.

Как заявила дипломат, последнее ракетное испытание КНДР "было сигналом" для всего мира, который должен быть обеспокоен угрозой, исходящей со стороны северокорейского руководства. "Все должны быть обеспокоены. Россия должна принять решение, как и все международное сообщество. Либо поддерживать Северную Корею, либо нет", - сказала Хейли.

Она также утверждала, что США примут односторонние меры в отношении стран, которые недобросовестно выполняют санкции, введенные в отношении КНДР Советом Безопасности ООН. "Вы либо поддерживаете Северную Корею, либо поддерживаете нас, - повторила свою позицию Хейли. - Если вы - страна, поддерживающая Северную Корею, мы бросим вам вызов".

КНДР осуществила в ночь на 14 мая очередной пуск баллистической ракеты близ города Кусон (северо-западная провинция Пхёнан-Пукто). По данным американских военных, ракета стартовала примерно в 23:30 мск субботы и упала в Японское море. Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки, однако в Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона. В понедельник СБ ООН осудил очередное ракетное испытание КНДР, пригрозив стране ужесточением санкций.

Ранее официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что КНДР представляет угрозу для всех стран региона, в том числе для РФ и Китая, поэтому США призывают Москву и Пекин оказать санкционное давление на Пхеньян для стабилизации ситуации на Корейском полуострове.

15 мая президент РФ Владимир Путин назвал проводимые КНДР испытания неприемлемыми и выступил за возврат к диалогу с Пхеньяном. В то же время он призвал прекратить запугивать северокорейское руководство и "найти способы мирного решения проблем".