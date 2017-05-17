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NYT: Трамп просил экс-директора ФБР прекратить расследование в отношении Флинна

Международная панорама
17 мая, 0:44 дата обновления: 17 мая, 1:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

В администрации президента США это заявление издания опровергли

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Дональд Трамп и Джеймс Коми

Дональд Трамп и Джеймс Коми

© Andrew Harrer-Pool/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп в феврале, до увольнения директора ФБР Джеймса Коми, просил его прекратить расследование в отношении бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом сообщила газета The New York Times.

Издание утверждает, что об этом говорится в служебной записке, составленной Коми после данного разговора, который якобы состоялся в Белом доме в феврале.

В администрации президента США эту информацию газеты опровергли. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Белого дома.

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"Президент никогда не просил Коми или кого-либо еще прекращать какие-либо расследования, включая разбирательство, связанное с (отставным) генералом Флинном", - отмечается в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что Трамп "неоднократно выражал свое мнение о том, что (отставной) генерал Флинн является порядочным человеком, который служил (в ВС США) и защищал" страну. "Президент проявляет глубочайшее уважение к нашей правоохранительной системе и проводимым ею расследованиям", - говорится в документе.

Так Белый дом отреагировал на публикацию газеты The New York Times. В заявлении утверждается, что статья представляет собой "неправдивое и неточное изложение разговора между президентом и Коми". В пресс-службе также напомнили о том, что исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб на слушаниях в Конгрессе США на прошлой неделе указал, что "Белый дом не вмешивался ни в какие расследования" правоохранительной структуры.

Флинн занял должность помощника Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя был вынужден подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Трамп отправил директора ФБР в отставку в минувший вторник, 9 мая. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет, он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.

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Отставка помощника Трампа Майкла Флинна Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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