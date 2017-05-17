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Генсек ОАГ обвинил венесуэльских силовиков в преступлениях против человечности

Международная панорама
17 мая, 1:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, мая. /ТАСС

По словам Луиса Альмагро, национальная боливарианская гвардия и ее руководитель Бенавидес Торрес "прямо ответственны за репрессии, которые привели к убийствам, лишению свободы и пыткам"

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ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Венесуэлы и Национальная гвардия несут ответственность за насилие в отношении участников антиправительственных манифестаций в стране. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро по ситуации в Боливарианской Республике.

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"Национальная боливарианская гвардия и ее руководитель, генерал-майор Бенавидес Торрес, прямо ответственны за репрессии, которые привели к убийствам, лишению свободы и пыткам, - отмечается в заявлении. - Министр внутренних дел Владимир Ревероль и генерал-майор Бенавидес Торрес возглавляют две организации, уполномоченные применять силу в Венесуэле. В этом смысле они оба ответственны за каждое проявление агрессии, каждый выстрел и каждую смерть".

По мнению Альмагро, министр обороны Владимир Падрино Лопес заставил венесуэльскую армию уклониться от соблюдения "ее главных обязательств: уважать конституцию и законы". "Вооруженные силы не могут продолжать безнаказанно убивать и пытать людей, - подчеркивается в документе. - Убийство и пытки по политическим мотивам, за инакомыслие, это преступление против человечности, международное преступление".

Ранее депутат Национальной ассамблеи от штата Тачира Лайди Гомес сообщила, что с начала апреля от действий силовиков погибли 46 участников уличных акций протеста. Согласно подсчетам неправительственной организации "Центр мониторинга за социальной конфликтностью", в Венесуэле прошло уже свыше 950 антиправительственных выступлений. Известно, что число пострадавших в ходе них вплотную приблизилось к тысяче человек, сотни оказались задержаны.

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