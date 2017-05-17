Курдские бойцы ведут бои на подступах к городу Ракка, где находится форпост ИГ

БЕЙРУТ, 17 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) подошли к окраинам города Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщило во вторник агентство Firat, курдские ополченцы и воины арабских племен, входящие в СДС, находятся сейчас в 4 км к северу и в 2 км к востоку от этого провинциального центра на реке Евфрат, который служит главным форпостом террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

По информации Firat, за прошедшие 48 часов силы СДС освободили от банд ИГ 18 селений и 44 фермы. При этом они потеряли убитыми четырех бойцов. В рядах ИГ ликвидированы десятки наемников.

Для выхода мирного населения из окруженных районов Ракки создан безопасный коридор. Им воспользовались свыше 4 тыс. жителей, преимущественно женщины и дети. Все они переправлены в лагерь, созданный для беженцев в городе Айн-Иса.

Представитель СДС Таляль Силло признал, что наступление на западном участке фронта - со стороны освобожденный 10 мая Табки и Евфратской ГЭС - идет медленнее, чем планировалось. Там отряды СДС находятся на расстоянии 23 км от Ракки. "Мы проведем перегруппировку сил с тем, чтобы атаковать Ракку сразу с трех сторон - севера, запада и востока - одновременно", - указал Силло.

СДС оказывают поддержу ВВС международной коалиции под эгидой США и переброшенные из соседнего Ирака подразделения американского спецназа.

МИД Сирии решительно осудил во вторник удары ВВС коалиции в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор, в результате которых погибли десятки мирных жителей. В Дамаске назвали агрессией военные действия коалиции, не согласованные с сирийским правительством.