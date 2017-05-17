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Суд в Бразилии возобновит в июне слушания, по итогам которых Темер может лишиться мандата

Международная панорама
17 мая, 2:18 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Речь идет о рассмотрении дела о нарушениях, которые могли быть допущены при финансировании предвыборной кампании экс-президента страны Дилмы Руссефф и действующего лидера Мишела Темера в 2014 году

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Высший избирательный суд (ВИС) Бразилии возобновит 6 июня рассмотрение дела о нарушениях, которые могли быть допущены при финансировании предвыборной кампании экс-президента страны Дилмы Руссефф и действующего главы государства Мишела Темера в 2014 году. Соответствующее решение принял во вторник президент судебного органа Жилмар Мендес.

По итогам слушаний нынешний лидер крупнейшей южноамериканской страны может лишиться своей должности. Расследование, о котором идет речь, было начато ВИС еще в начале октября 2015 года. Авторы искового заявления - члены Партии бразильской социал-демократии, чей кандидат Аэсиу Невис проиграл Руссефф во втором туре президентских выборов - утверждали, что экс-глава государства вместе с Темером (в тот момент он занимал пост вице-президента, в Бразилии кандидаты на пост президента и вице-президента идут на выборы в одном списке - прим. ТАСС) использовали незаконные источники финансирования при проведении предвыборной кампании 2014 года, по итогам которой Руссефф одержала победу на выборах.

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В частности, речь шла о средствах, полученных благодаря коррупционным схемам в государственной нефтегазовой компании Petrobras ("Петробраз"). Адвокаты Темера настаивают на том, что их подзащитный не имел полной информации о финансировании кампании Руссефф, а потому их дело должно быть разделено на две части, каждую из которых следует рассматривать по отдельности.

Перерыв в процессе

В начале апреля большинство членов ВИС поддержали предложение о новом перерыве в этом процессе. Он был объявлен по инициативе адвокатов Руссефф, попросивших предоставить им больше времени, чтобы ознакомиться с содержанием 1086-страничного доклада с материалами дела.

Содержание этого документа, подготовленного судьей Эрманом Бенжамином, пока держится в секрете. Однако, по данным ряда СМИ, Бенжамин выскажется в пользу отзыва мандата Темера, а также потребует лишить Руссефф возможности претендовать на выборные должности на ближайшие восемь лет. Кроме того, судьи ВИС поддержали инициативу о вызове новых свидетелей защиты. По мнению бразильских СМИ, это означает, что процесс может затянуться до середины следующего года.

Возможный исход

Если члены суда согласятся с тем, что факт нарушений имел место, президенту Бразилии грозит отставка. Так как это может произойти во второй половине президентского срока, то есть после 1 января текущего года, конституция крупнейшей южноамериканской страны предполагает проведение непрямых выборов главы государства - имя нового президента определит парламент.

Между тем многие эксперты и политические деятели убеждены, что подобное развитие событий неблагоприятно скажется на политической и экономической ситуации в Бразилии. В частности, экс-президент Бразилии Фернанду Энрики Кардозу заявил, что "это внесет еще больший беспорядок" в политическую и экономическую жизнь страны.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.

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