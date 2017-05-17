Девять человек пострадали в результате столкновений у резиденции посла Турции в США

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ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Ожесточенные стычки между сторонниками и противниками нынешних властей в Анкаре произошли во вторник у резиденции посла Турции в США Сердара Кылыча. Как убедился побывавший на месте событий корреспондент ТАСС, прилегающий к резиденции район оцеплен полицией, движение автотранспорта в нем временно прервано. Несколько близлежащих улиц наводнены автомашинами стражей порядка и пожарных, а также каретами скорой помощи.
Как сообщили журналистам представители вашингтонских властей, в результате столкновений пострадали девять человек. Все они доставлены в госпитали, причем двое получили серьезные ранения.
По чьей вине произошел инцидент, пока неясно. Акция протеста была приурочена к визиту президента Турции Тайипа Эрдогана в Вашингтон. Во вторник между Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом состоялись переговоры в Белом доме.
Резиденция посла Турции в США размещается на Шеридан-серкле у Массачусетс-авеню, которую на этом отрезке принято называть "посольским рядом" из-за множества находящихся там иностранных дипломатических миссий. Резиденция соседствует с посольством Латвии. Посольство Турции находится сравнительно недалеко от этого места, но не соединено с резиденцией.