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"Известия": ЛНР в ближайшее время сможет выдавать до 400 паспортов в сутки

Международная панорама
17 мая, 1:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Глава республики Игорь Плотницкий отметил, что желание получить паспорт ЛНР высказывали такие известные люди, как борец смешанных единоборств Джефф Монсон и лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов

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Игорь Плотницкий

Игорь Плотницкий

© Тарас Дудник/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Власти провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выдали уже 50 тыс. паспортов. В ближайшем будущем они смогут выдавать до 400 документов ежедневно, заявил в интервью газете "Известия" глава ЛНР Игорь Плотницкий.

"Мы начали выдавать паспорта еще в 2015 году, в отличие от ДНР (провозглашенной Донецкой народной республики, - прим. ТАСС). Сегодня выдано около 50 тыс. документов, - рассказал Плотницкий, - Естественно, после исторического решения Владимира Путина о признании наших паспортов количество заявок на их выдачу резко увеличилось, но наши мощности таковы, что мы можем выдавать около 200 паспортов в сутки. В ближайшее время увеличим темп в полтора - два раза".

Глава ЛНР отметил, что дети, достигшие возраста, когда следует получить паспорт, становятся обладателями документа вне очереди. Плотницкий с радостью констатировал, что желание получить паспорт ЛНР высказывают многие известные люди: американский борец смешанных единоборств Джефф Монсон, лидер байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, десятки российских журналистов. Российская певица Юлия Чичерина и корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин уже получили документ, заключил глава ЛНР.

8 февраля президент России Владимир Путин подписал указ "О признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". В тексте указа отмечается, что эти меры действуют временно, "на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений".

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