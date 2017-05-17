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Исследование: более 90% эфира CNN посвящено критике Трампа

Международная панорама
17 мая, 1:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

По данным Media Research Center, ведущие и комментаторы телеканала практически без исключения высказывались о работе администрации в негативном ключе

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Материал из 1 страницы
© EPA/JUSTIN LANE

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания Media Research Center (MRC), специализирующаяся на изучении работы СМИ, пришла к выводу, что телеканал CNN посвящает почти все свое эфирное время критике администрации президента США Дональда Трампа. Результаты исследований на эту тему опубликованы во вторник на официальном сайте фирмы.

В качестве примера MRC приводит подробный анализ 20 часов эфира CNN, начиная с ночи на 12 мая. Согласно подсчетам специалистов, если исключить рекламные ролики и различные объявления, то остается 13 часов 27 минут выпусков новостей и передач. По оценкам MRC, 12 часов 19 минут (92%) этого времени было посвящено программам, касающимся работы администрации Трампа, и лишь 1 час 8 минут - остальным темам.

Основным информационным поводом в указанный период было увольнение президентом США директора ФБР Джеймса Коми. В течение отчетного периода на CNN в общей сложности 123 раза выступали эксперты и аналитики, которые комментировали произошедшее. Как подсчитали в MRC, в 78% случаев возможность высказаться в эфире была предоставлена критикам Трампа, в 6% - его сторонникам. В остальных ситуациях представленные оценки были нейтральными или неоднозначными.

MRC отмечает, что ведущие и комментаторы CNN практически без исключения высказывались о работе администрации в негативном ключе. Эксперты компании подчеркивают, что данные выводы, сделанные в отношении указанных 20 часов, дают представление и о политике телеканала в целом.

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