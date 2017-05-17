Председатель СБ ООН: санкции не являются единственным способом воздействия на КНДР

ООН, 17 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Ужесточение санкций является одним из вариантов реагирования на действия КНДР, но, принимая такое решение, Совету Безопасности ООН не следует забывать и про дипломатию. Такую позицию озвучил во вторник председательствующий в СБ в мае уругвайский дипломат Эльбио Росселли по итогам закрытой встречи, созванной США и Японией в связи с проведенным Пхеньяном очередным ракетным испытанием.

"Члены Совета обсуждают различные возможные пути реагирования на эту ситуацию. Очевидно, что санкции - это один из вариантов дальнейших действий, Совет к этому уже прибегал. Есть достаточно возможностей это сделать, не исключая других доступных вариантов (решения проблемы). В первую очередь, через искусную дипломатию, мирным путем", - сказал дипломат.

Он заверил, что члены СБ сделают все, что от них требуется. "Мы ответственные люди", - добавил Росселли.

КНДР осуществила в ночь на 14 мая очередной пуск баллистической ракеты близ города Кусон (северо-западная провинция Пхёнан-Пукто). По данным американских военных, ракета стартовала примерно в 23:30 мск субботы и упала в Японское море. Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки, однако в Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

Как сообщалось ранее, Китай и США в последние недели вели работу над проектом резолюции Совета Безопасности ООН, который в том числе предусматривает ограничения на поставки нефти в КНДР. Документ пока не был распространен официально.

Постпред США при ООН Никки Хейли в понедельник заявила, что Вашингтон вместе с Пекином, Токио и Сеулом работают над "общим планом" решения ситуации вокруг КНДР, который включает расширение санкций. При этом она выдвинула ультиматум всем государствам, в том числе России, сказав, что они должны определиться, кого они поддерживают - Вашингтон или Пхеньян. Странам, которые не будут строго выполнять решения СБ ООН в отношении КНДР, Хейли пригрозила односторонними американскими санкциями.