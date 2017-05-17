В Сенате США усомнились в существовании записки Коми о просьбе Трампа уволить Флинна

ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Председатель специального комитета по разведке Сената Конгресса США республиканец Ричард Бурр (от штата Северная Каролина) во вторник усомнился в существовании служебной записки экс-директора ФБР Джеймса Коми, в которой говорится, что президент Дональд Трамп якобы просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Сенатор рассказал о своей позиции журналистам в Конгрессе США.

"Я уверен, что директор (ФБР), скорее всего, рассказал бы нам о такой просьбе (президента), но он никогда не упоминал о ней, - отметил Бурр. - Нужно нечто большее, чем просто анонимные источники, чтобы я в это поверил".

"Я могу составить записку, прочитать ее по телефону и сказать, что она принадлежит Коми, - подчеркнул сенатор. - Они должны получить документ и опубликовать его, это их обязанность".

Он также рассказал, что встретился с Коми за день до того, как Трамп уволил его. "Директор ФБР поделился со мной и (старшим демократом в комитете сенатором Марком) Уорнером таким объемом информации, какой не представлял нам никакой другой руководитель ФБР", - заключил Бурр.

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм отказался комментировать статью газеты The New York Times (NYT), которая первая сообщила о записке Коми. "Я не собираюсь комментировать эту записку, - отметил он в беседе с журналистами в Конгрессе США. - Мы не собираемся никого судить на основании клочка бумаги". Грэм также пригласил Коми выступить в Сенате Конгресса США на открытых слушаниях.

Статья NYT

В публикации издания говорится, что Трамп перед увольнением Коми просил последнего прекратить расследование в отношении Флинна.

Издание утверждает, что об этом говорится в служебной записке, составленной экс-главой структуры после данного разговора, который якобы состоялся в Белом доме.

Флинн занял должность помощника Трампа по вопросам национальной безопасности в январе, однако через месяц был вынужден подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Трамп отправил директора ФБР в отставку 9 мая. Как сообщалось ранее, сделать это ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснившее данный шаг тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои обязанности. Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет, он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.