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Белый дом: Трамп будет рад встретиться с Эрдоганом во время своего зарубежного турне

Международная панорама
17 мая, 3:33 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Также сообщается, что на переговорах с турецким лидером президент США поднял вопрос о тюремном заключении пастора Эндрю Брансона и попросил как можно быстрее вернуть его в Соединенные Штаты

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп будет рад встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на следующей неделе во время своей первой зарубежной поездки в качестве главы государства. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам переговоров двух президентов.

"Президент Трамп сказал Эрдогану, что будет рад встретиться с ним на следующей неделе во время своей предстоящей зарубежной поездки", - отмечается в заявлении.

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В Вашингтоне глава американской администрации заявил Эрдогану "об обязательстве Соединенных Штатов обеспечивать безопасность союзника по НАТО Турции и указал на необходимость сотрудничать в деле противостояния терроризму во всех его формах". Трамп "поднял вопрос о (тюремном) заключении пастора Эндрю Брансона и попросил турецкое правительство как можно быстрее вернуть его в Соединенные Штаты". Оба лидера обсудили также двусторонние отношения.

Вашингтон на протяжении нескольких месяцев призывает Анкару освободить американского гражданина Брансона, который был заключен в тюрьму в октябре 2016 года по обвинению в поддержке мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Турция считает Гюлена организатором попытки госпереворота, предпринятой летом прошлого года. В феврале около сотни американских конгрессменов направили письмо Эрдогану с просьбой освободить американца, который долгое время проповедовал христианство в турецком Измире.

Как ранее объявил Белый дом, Трамп совершит 21-27 мая свое первое зарубежное турне, в рамках которого нанесет визиты в Саудовскую Аравию, Израиль, Италию, Ватикан и Бельгию, в том числе для участия в саммитах G7 и НАТО, а также для встречи с Папой Римским Франциском. Саммит НАТО 25 мая станет политическим бенефисом Трампа на европейской арене.

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Персоны
Трамп, Дональд Эрдоган, Реджеп Тайип
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