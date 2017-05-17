Белый дом: Трамп будет рад встретиться с Эрдоганом во время своего зарубежного турне

ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп будет рад встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на следующей неделе во время своей первой зарубежной поездки в качестве главы государства. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам переговоров двух президентов.

"Президент Трамп сказал Эрдогану, что будет рад встретиться с ним на следующей неделе во время своей предстоящей зарубежной поездки", - отмечается в заявлении.

В Вашингтоне глава американской администрации заявил Эрдогану "об обязательстве Соединенных Штатов обеспечивать безопасность союзника по НАТО Турции и указал на необходимость сотрудничать в деле противостояния терроризму во всех его формах". Трамп "поднял вопрос о (тюремном) заключении пастора Эндрю Брансона и попросил турецкое правительство как можно быстрее вернуть его в Соединенные Штаты". Оба лидера обсудили также двусторонние отношения.

Вашингтон на протяжении нескольких месяцев призывает Анкару освободить американского гражданина Брансона, который был заключен в тюрьму в октябре 2016 года по обвинению в поддержке мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Турция считает Гюлена организатором попытки госпереворота, предпринятой летом прошлого года. В феврале около сотни американских конгрессменов направили письмо Эрдогану с просьбой освободить американца, который долгое время проповедовал христианство в турецком Измире.

Как ранее объявил Белый дом, Трамп совершит 21-27 мая свое первое зарубежное турне, в рамках которого нанесет визиты в Саудовскую Аравию, Израиль, Италию, Ватикан и Бельгию, в том числе для участия в саммитах G7 и НАТО, а также для встречи с Папой Римским Франциском. Саммит НАТО 25 мая станет политическим бенефисом Трампа на европейской арене.