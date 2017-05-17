СБ ООН по просьбе США обсудит ситуацию в Венесуэле

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ООН, 17 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН в среду на неформальном закрытом совещании обсудит ситуацию в Венесуэле, где продолжаются массовые антиправительственные выступления, сопровождающиеся беспорядками. Как сообщил ТАСС осведомленный источник во всемирной организации, с запросом о проведении встречи обратились США.
По словам собеседника агентства, встреча состоится во второй половине дня после консультаций по Сомали и Эритрее.
Затяжной экономический кризис в Венесуэле резко обострился в последние годы из-за падения цен на нефть - главный экспортный продукт страны. Недовольство граждан сложившейся ситуацией стало одной из основных причин поражения Единой социалистической партии Венесуэлы во главе с президентом страны Николасом Мадуро и ее сторонников на парламентских выборах в декабре 2015 года. Оппозиция, вошедшая в Блок демократического единства, смогла впервые за 17 лет получить большинство мест в Национальной ассамблее - однопалатном парламенте.
С апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста, вызванные сложной экономической ситуацией, а также противостоянием исполнительной и законодательной власти. Неправительственная организация "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений. Согласно последним данным, за этот период погибли 46 человека и пострадали около тысячи.
Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро во вторник возложил на венесуэльских силовиков ответственность "за репрессии, которые привели к убийствам, лишению свободы и пыткам".