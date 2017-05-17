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Прокуратура Аргентины запросила у Бразилии документы по делу в отношении главы разведки

Международная панорама
17 мая, 4:17 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Прокурор надеется получить данные о банковских переводах главе ФРА, чтобы проверить показания Леонарду Мейреллиша, осужденного по делу о коррупции в бразильской госкомпании Petrobras

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинский прокурор Серхио Родригес запросил у Бразилии информацию, связанную с расследованием в отношении главы Федерального разведывательного агентства (ФРА) республики Густаво Аррибаса, подозреваемого в причастности к коррупционному делу. Об этом сообщило во вторник агентство Télam.

По его данным, прокурор надеется получить данные о банковских переводах главе ФРА, чтобы проверить показания Леонарду Мейреллиша, осужденного по делу о коррупции в бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras. Ранее на допросе по видеосвязи он сказал, что перечислил Аррибасу $850 тыс. в качестве взяток от бразильской строительной компании Odebrecht.

В январе газета La Nacion написала, что Мейреллиш, осуществлявший финансовые операции для Odebrecht , которая являлась одним из основных подрядчиков Petrobras, в 2013 году сделал несколько переводов на счет Аррибаса. Как утверждало издание, транзакции начались на следующий день после возобновления контракта на строительство подземного туннеля для пригородного поезда в аргентинской столице. Заказ получил консорциум, в который, в частности, входит Odebrecht и аргентинская компания Iecsa, принадлежащая двоюродному брату президента Аргентины Маурисио Макри, который на тот момент занимал пост главы правительства Буэнос- Айреса.

По данным издания, к 2013 году действующий глава ФРА уже многие годы поддерживал дружеские отношения с Макри. После публикации этой статьи аргентинский депутат Элиса Каррио из правительственного альянса "Давайте изменим" обратилась в прокуратуру с просьбой провести расследование в отношении Аррибаса.

Глава ФРА отверг наличие любых связей с Odebrecht. По его словам, он получил от Мейреллиша только $70 тыс. за продажу принадлежавшей ему недвижимости в Бразилии, где он в это время жил и занимался футбольными трансферами. На этой неделе Аррибас подал иск, в котором обвинил Мейреллиша в даче ложных показаний.

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