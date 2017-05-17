В Конгрессе попросили ФБР предоставить всю документацию по контактам Трампа и Коми

ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору и государственной реформе республиканец Джейсон Чаффетс попросил во вторник ФБР предоставить до 24 мая всю документацию, связанную с любого рода контактами между президентом США Дональдлом Трампом и бывшим главой ФБР Джеймсом Коми. Об этом говорится в опубликованном письме конгрессмена на имя исполняющего обязанности директора ФБР Эндрю Маккейба.

Чаффетс пишет про статью газеты The New York Times о записке Коми, в которой говорится, что Трамп якобы просил руководителя правоохранительной структуры прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. "Если это правда, то эта записка ставит вопрос о том, пытался ли президент повлиять или помешать расследованию ФБР в отношении (отставного) генерала Флинна", - говорится в письме. Конгрессмен рассказал о планах начать соответствующее расследование и попросил Маккейба предоставить комитету "не позднее 24 мая 2017 года все меморандумы, записки, резюме и записи, относящиеся или касающиеся любых контактов между Коми и президентом".

Статья The New York Times

В публикации издания говорится, что Трамп перед увольнением Коми просил последнего прекратить расследование в отношении Флинна. Издание утверждает, что об этом говорится в служебной записке, составленной экс-главой структуры после данного разговора, который якобы состоялся в Белом доме.

Флинн занял должность помощника Трампа по вопросам национальной безопасности в январе, однако через месяц был вынужден подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Трамп отправил директора ФБР в отставку 9 мая. Как сообщалось ранее, сделать это ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснившее данный шаг тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои обязанности. Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет, он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.