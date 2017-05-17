CBS: ФБР обнаружило вмешательство в расследование по России

ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. ФБР США обнаружило вмешательство в проводимое им расследование предполагаемых попыток России оказать влияние на ход американских президентских выборов, состоявшихся в ноябре прошлого года. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на свои источники в правоохранительной структуре.

"Источники в ФБР сообщили, что они обнаружили вмешательство в расследование по России. К такому вмешательству они не привыкли", - отметил телеведущий, комментируя информацию о возможных планах Белого дома воспрепятствовать расследованию ФБР.

Он напомнил, что исполняющий обязанности директора структуры Эндрю Маккейб на слушаниях в Конгрессе США на прошлой неделе указал, что Белый дом не вмешивался ни в какие расследования правоохранительной структуры. "На конфиденциальной основе мне говорили совершенно другое. И это совпадает с тем, что мы видим в этой записке, которую написал (экс-директор ФБР Джеймс) Коми", - заключил телеведущий. Однако он не привел подробностей характера вмешательства в расследование.

Газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп перед увольнением Коми якобы просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Издание утверждает, что об этом говорится в служебной записке, составленной экс-главой структуры после данного разговора, который якобы состоялся в Белом доме.

Флинн занял должность помощника Трампа по вопросам национальной безопасности в январе, однако через месяц был вынужден подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Трамп отправил директора ФБР в отставку 9 мая. Как сообщалось ранее, сделать это ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснившее данный шаг тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои обязанности. Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет, он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.