Южная Корея может отправить комплекс ПРО THAAD обратно в США

СЕУЛ, 17 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея может вернуть США уже доставленные в страну элементы ПРО THAAD, если выяснится, что в ходе их размещения были допущены процедурные нарушения. Об этом заявил журналистам лидер парламентской фракции правящей Демократической партии "Тобуро" У Вон Сик.

"Необходимо рассмотреть проблему, связанную с системой THAAD, в том числе возможность ее отправки назад, если выяснится, что при ее размещении не были соблюдены нормы южнокорейского законодательства", - подчеркнул он. Законодатель также отметил, что изначально вопрос о развертывании в Южной Корее американской ПРО должен был решать парламент, чего сделано не было.

Демократическая партия "Тобуро" выступает за приостановку размещения THAAD на юге Корейского полуострова. По словам ее представителей, предыдущая консервативная администрация Республики Корея не смогла убедить население в необходимости этого шага и стала действовать в одностороннем порядке, нарушив при этом нормы права.

Спор вокруг THAAD еще более обострился после недавних заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Южная Корея должна будет заплатить $1 млрд за размещение в стране американской ПРО. В Сеуле посчитали эти слова нарушением ранее достигнутых договоренностей, в соответствии с которыми все расходы, связанные с доставкой, установкой и обслуживанием зенитного ракетного комплекса несет американская сторона, в то время как южнокорейская предоставляет для него земельный участок.

Наземная система ПРО предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических. Предлогом для ее установки в Южной Корее стала военная угроза со стороны КНДР.