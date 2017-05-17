Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Южная Корея может отправить комплекс ПРО THAAD обратно в США

Международная панорама
17 мая, 4:58 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Лидер парламентской фракции правящей Демократической партии "Тобуро" У Вон Сик также отметил, что изначально вопрос о развертывании в Южной Корее американской ПРО должен был решать парламент

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 17 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея может вернуть США уже доставленные в страну элементы ПРО THAAD, если выяснится, что в ходе их размещения были допущены процедурные нарушения. Об этом заявил журналистам лидер парламентской фракции правящей Демократической партии "Тобуро" У Вон Сик.

Читайте также новости по теме:
Ситуация на Корейском полуострове
© EPA/WU HONG/POOL

Белый дом: новый пуск ракеты в КНДР требует резкого ужесточения санкций

КНДР провела запуск баллистической ракеты, предположительно, нового типа

Посол РФ: позиции России и Китая по Корейскому полуострову очень близки

"Необходимо рассмотреть проблему, связанную с системой THAAD, в том числе возможность ее отправки назад, если выяснится, что при ее размещении не были соблюдены нормы южнокорейского законодательства", - подчеркнул он. Законодатель также отметил, что изначально вопрос о развертывании в Южной Корее американской ПРО должен был решать парламент, чего сделано не было.

Демократическая партия "Тобуро" выступает за приостановку размещения THAAD на юге Корейского полуострова. По словам ее представителей, предыдущая консервативная администрация Республики Корея не смогла убедить население в необходимости этого шага и стала действовать в одностороннем порядке, нарушив при этом нормы права.

Спор вокруг THAAD еще более обострился после недавних заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Южная Корея должна будет заплатить $1 млрд за размещение в стране американской ПРО. В Сеуле посчитали эти слова нарушением ранее достигнутых договоренностей, в соответствии с которыми все расходы, связанные с доставкой, установкой и обслуживанием зенитного ракетного комплекса несет американская сторона, в то время как южнокорейская предоставляет для него земельный участок.

Наземная система ПРО предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических. Предлогом для ее установки в Южной Корее стала военная угроза со стороны КНДР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России стартовали продажи Nokia 3310
2
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолет
3
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
4
Сборная России сыграет с командой Чехии в 1/4 финала ЧМ по хоккею
5
В США умер киноактер Олег Видов
6
Интернет-ассоциация Украины: полная блокировка российских сайтов обойдется в $1 млрд
7
Литва стала самой пьющей страной мира по версии ВОЗ
Темы дня
Загрузка...
Реклама