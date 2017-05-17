Свыше 2,3 тыс. участников акций протеста были задержаны в Венесуэле с начала апреля

МЕХИКО, 17 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Более 2,3 тыс. венесуэльцев были задержаны с начала апреля в ходе масштабных манифестаций против исполнительной власти. Об этом сообщил представитель неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.

"С 1 апреля за участие в протестах арестован 2371 человек, - написал Ромеро в своем Twitter. - 730 остаются под стражей". В конце минувшей недели эта же НПО рассказала, что уже более 150 человек получили тюремные сроки.

#16Mayo 3:20pm 2371 arrestos por protestas desde 1abril2017. 730 se mantienen detenidos. — Alfredo Romero (@alfredoromero) 16 May 2017

По данным Лайди Гомес, депутата Национальной ассамблеи (парламента) от штата Тачира, с начала апреля от действий силовиков погибли 46 участников уличных акций протеста. Согласно подсчетам неправительственной организации "Центр мониторинга за социальной конфликтностью", в Венесуэле прошло уже свыше 950 антиправительственных выступлений, число пострадавших в ходе них приблизилось к отметке в 1 тыс. человек.