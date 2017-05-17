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В Японии признан безопасным единственный в стране завод по обогащению урана

Международная панорама
17 мая, 5:31 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Завод соответствует новым критериям безопасности, которые были введены в декабре 2013 года после аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года

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ТОКИО, 17 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японский завод по обогащению урана в поселке Роккасё на севере главного острова страны Хонсю признан в среду соответствующим новым критериям безопасности, которые были введены в декабре 2013 года. Об этом официально объявил на своем сайте государственный Комитет по контролю над атомной энергетикой.

Завод в Роккасё - единственное в Японии предприятие, которое может обогащать естественный уран до уровня ядерного топлива для АЭС. Оно начало действовать в 1992 году, и на основе специального временного решения властей не прерывало работы и после ведения в действие новых критериев безопасности.

Они были утверждены после аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года, которая была вызвана остановкой систем охлаждения реакторов после удара мощного цунами. Это сопровождалось выбросами большого количества радиоактивных веществ и заражением прилегающих территорий. В первое время после аварии из прилегающих к АЭС районов было эвакуировано более 170 тыс. человек, сейчас по мере дезактивации зараженной зоны многие вернулись в свои дома. Однако в эвакуации по разным причинам остаются более 39,2 тыс. человек.

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