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Южнокорейские эмиссары отправляются в США и Японию для координации внешней политики

Международная панорама
17 мая, 7:18 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Эмиссары передадут главам и представителям двух стран послания от президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, а также ознакомят их с основными направлениями внешней политики нового правительства страны

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СЕУЛ, 17 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Cпецпосланники президента Республики Корея Мун Чжэ Ина отправляются в среду в США и Японию для координации внешней политики своих стран. Об этом сообщила администрация главы государства.

"В Вашингтон вылетает экс-президент холдинга "Чунан Ильбо" Хон Сок Хён, который при президенте Но Му Хёне был послом Южной Кореи в США, а в Японию направляется депутат Национального собрания (парламента) от правящей Демократической партии "Тобуро" Мун Хи Сан", - отмечается в документе.

Эмиссары передадут главам и высокопоставленным представителям двух стран послания от Мун Чжэ Ина, а также ознакомят их с основными направлениями внешней политики нового правительства Южной Кореи, говорится в сообщении.

Хон Сок Хён встретится с представителями госдепартамента США и Белого дома, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе предстоящий в конце июня двусторонний саммит. Кроме того, будут затронуты северокорейская ядерная проблема и THAAD.

Мун Хи Сан в ходе четырехдневного визита в Японию, как отмечается, встретится с премьер-министром Синдзо Абэ.

Бывший премьер-министр Республики Корея Ли Хэ Чхан отправится в Пекин 18 мая. Южнокорейский лидер также планирует на следующей неделе отправить эмиссара в Россию.

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