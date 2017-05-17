Южнокорейские эмиссары отправляются в США и Японию для координации внешней политики

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СЕУЛ, 17 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Cпецпосланники президента Республики Корея Мун Чжэ Ина отправляются в среду в США и Японию для координации внешней политики своих стран. Об этом сообщила администрация главы государства.
"В Вашингтон вылетает экс-президент холдинга "Чунан Ильбо" Хон Сок Хён, который при президенте Но Му Хёне был послом Южной Кореи в США, а в Японию направляется депутат Национального собрания (парламента) от правящей Демократической партии "Тобуро" Мун Хи Сан", - отмечается в документе.
Эмиссары передадут главам и высокопоставленным представителям двух стран послания от Мун Чжэ Ина, а также ознакомят их с основными направлениями внешней политики нового правительства Южной Кореи, говорится в сообщении.
Хон Сок Хён встретится с представителями госдепартамента США и Белого дома, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе предстоящий в конце июня двусторонний саммит. Кроме того, будут затронуты северокорейская ядерная проблема и THAAD.
Мун Хи Сан в ходе четырехдневного визита в Японию, как отмечается, встретится с премьер-министром Синдзо Абэ.
Бывший премьер-министр Республики Корея Ли Хэ Чхан отправится в Пекин 18 мая. Южнокорейский лидер также планирует на следующей неделе отправить эмиссара в Россию.