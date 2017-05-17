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СМИ: власти Китая с июня введут обязательную регистрацию беспилотников

Международная панорама
17 мая, 8:28 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

Отмечается, что власти пошли на эти меры из-за участившихся случаев незаконного использования беспилотных аппаратов

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ПЕКИН, 17 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Власти Китая с июня введут обязательную регистрацию для владельцев беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил информационный портал Sina.

Согласно постановлению Управления гражданской авиации КНР, регистрации подлежат все беспилотники весом более 250 гр. Всем владельцам таких аппаратов необходимо будет сообщить о них до конца августа, в противном случае их использование будет признано незаконным.

Для регистрации владельцам беспилотников необходимо предоставить свое удостоверение личности или название юридического лица, номер мобильного телефона, электронную почту, информацию о модели и серийном номере устройства, а также сообщить, с какой целью используется аппарат. Кроме того, "пилоты" должны указать массу и максимальный взлетный вес своих беспилотников.

Сообщается, что власти пошли на эти меры из-за участившихся случаев незаконного использования беспилотных аппаратов. В частности, в апреле более 10 тыс. пассажиров не смогли вылететь из аэропорта китайского города Чэнду (административный центр провинции Сычуань) из-за полетов неизвестного беспилотника над воздушной гаванью.

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