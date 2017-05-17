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СМИ: в Венесуэле формируется комиссия по борьбе "с фашистами", которые нападают на страну

Международная панорама
17 мая, 8:50 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 17, мая. /ТАСС

Таким образом президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на протесты, состоявшиеся в разных странах мира возле диппредставительств южноамериканской страны

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МЕХИКО, 17 мая. /ТАСС/. Венесуэла создает комиссию, которая будет бороться "с фашистами, которые осуществляют нападки на страну" с территорий других государств. Соответствующее распоряжение отдал во вторник в Каракасе венесуэльский президент Николас Мадуро главе МИД республики Дельси Родригес на заседании Совета министров, сообщил телеканал Telesur.

"Поручаю Вам сформировать комиссию, чтобы привлечь к ответу фашистов, которые осуществляют нападки на Венесуэлу из Мадрида, Боготы, Майами, Вашингтона", - заявил Мадуро. Он дал задание главе МИД возглавить "крестовый поход против фашистской агрессии и угроз венесуэльцам", отметив при этом, что в зарубежных странах, особенно в Европе, существуют "очень строгие законы в отношении тех, кто проповедует ненависть".

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Мадуро подчеркнул, что агрессивные выпады в отношении Венесуэлы из-за рубежа являются частью "глобальной кампании", за которой стоят "американская разведка и власти США". "Они связаны с правыми правительствами, которые, к сожалению, как Испания, осуществляют фашистскую агрессию в отношении благородного народа Венесуэлы", - заявил глава латиноамериканского государства.

Таким образом президент Венесуэлы отреагировал на протесты, состоявшиеся в разных странах мира возле диппредставительств южноамериканской страны с участием венесуэльских иммигрантов. Они требовали от Каракаса прекратить репрессии в отношении участников антиправительственных манифестаций, во время которых с начала апреля погибли 46 человек, число пострадавших приближается к тысячи.

Причиной протестов в Венесуэле стали решения Верховного суда, который в марте наделил Мадуро полномочиями действовать фактически в обход Национальной ассамблеи (парламента), а также объявил о том, что берет на себя функции законодательного органа. Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Однако затем ситуация вновь резко обострилась после того, как Мадуро объявил о решении созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Решение о созыве ассамблеи вызвало решительную критику оппозиции. Хулио Борхес, председатель Национальной ассамблеи, находящейся под контролем оппозиции, назвал указ "самым серьезным государственным переворотом в истории Венесуэлы".

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